На Ставрополье в этом году с помощью ЭКО родились 114 детей

Благодаря процедурам ЭКО, проведенным в прошлом году, в этом году на свет уже появились 114 малышей, в том числе две двойни. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала текущего года на Ставрополье было выполнено более 800 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). как сообщили в краевом минздраве, в течение нескольких последних лет процедура ЭКО в регионе включена в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Это сложный, многоступенчатый метод лечения, который существенно увеличивает вероятность наступления беременности у женщин, имеющих соответствующие медицинские показания.

Как сообщил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов, ведомство реализует комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации. По его словам, благодаря процедурам ЭКО, проведенным в прошлом году, в этом году на свет уже появились 114 малышей, в том числе две двойни.

Чтобы получить направление на ЭКО по полису ОМС, жители региона могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Там необходимо пройти обследование для подтверждения диагноза и установления показаний к процедуре, после чего получить выписку из протокола врачебной комиссии, подтверждающую необходимость проведения ЭКО.

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