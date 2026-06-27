На Ставрополье ветерану спецоперации помогут открыть свой агробизнес

Для поддержки таких инициатив в крае действует специальный грант Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В региональном министерстве сельского хозяйства состоялась рабочая встреча с военнослужащим, который недавно вернулся из зоны проведения специальной операции. Как сообщил глава ведомства, боец обратился за консультацией по вопросам запуска собственного агробизнеса.

Для поддержки таких инициатив в Ставропольском крае действует специальная мера — грант «Агромотиватор». Эта программа, курируемая минсельхозом, позволяет получателям, включая участников спецоперации, открывать и развивать собственное дело в аграрном секторе.

По словам министра Константина Ишкова, ветеранам боевых действий и членам их семей предоставляется дополнительная краевая помощь для организации бизнеса на селе. Так, в прошлом году данной мерой поддержки воспользовались шесть человек.

В ходе беседы представители министерства и военнослужащий детально обсудили алгоритм действий, необходимых для получения господдержки и запуска проекта в агропромышленном комплексе.

Между тем, ранее сообщалось, что сразу 11 участников СВО представят Ставрополье на всероссийском чемпионате «Абилимпикс» в Казани. Всего в этом году в конкурсе примут участие более 600 бойцов спецоперации из 86 регионов.

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