150 школьников Советского округа на Ставрополье трудоустроят на летних каникулах

На летних каникулах подростки из Советского округа могут не только отдохнуть, но и получить первый трудовой опыт. До конца сезона в округе планируют обеспечить работой 150 школьников.

Первая трудовая смена прошла с 8-го по 26 июня, следующая стартует 1 июля. Чаще всего ребят привлекают для работ на пришкольных участках. Подростки трудятся около полутора часов в день, в зависимости от возраста.

«Ставим перед собой задачу не просто временно занять подростков летом, а дать им представление о трудовых отношениях, дисциплине, ответственности. Видим живой интерес со стороны как самих ребят, так и родителей. Совместно с центром занятости и школами продолжим эту работу, расширяя перечень доступных вакансий и профориентационных мероприятий», – рассказали в пресс-службе администрации Советского округа .

Специалисты территориального центра занятости регулярно организуют для молодежи профориентационные туры на предприятия и организации округа. С начала года проведено восемь таких выездов, в них приняли участие более 130 ребят.

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