Массированные ночные рейды ГАИ проводятся в Ставрополе

На ночных улицах Ставрополя проводятся массированные ночные рейды ГАИ Фото: Алексей ФОКИН.

На территории города Ставрополя продолжаются масштабные ночные профилактические рейды Госавтоинспекции. Задействованы дополнительные наряды ДПС подразделений ГАИ края. Особое внимание полицейские уделяют соблюдению режима тишины и покоя граждан в ночное время суток.

Только за минувшие вечер и ночь автоинспекторами пресечено 196 правонарушений. Так, на ночных улицах Ставрополя были задержаны и отстранены от управления пять водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения, три водителя, не имеющих, либо лишенных водительских прав. Три водителя задержаны и доставлены в территориальные отделы МВД города, в том числе за невыполнение законных требований сотрудников полиции. В транспортом потоке выявлены семь автомобилей без регистрационных знаков.

Привлечены к административной ответственности 12 водителей, имеющих задолженности по штрафам за нарушения ПДД.

«Особое внимание в ходе рейдов уделялось техническому состоянию транспорта. На 108 автомобилях полицейскими обнаружена тонировочная пленка, светопропускание которой не соответствует требованиям технического регламента. Растонированы на месте», – говорится в сообщении пресс-службы ГАИ края.

Помимо этого, зафиксировано 30 фактов нарушений правил применения ремней безопасности и требований к перевозке детей-пассажиров.

В отношении четырех водителей составлены административные материалы за наличие технических неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, а также составлены два протокола за превышение допустимого уровня шума выхлопных систем автомобилей. Транспорт эвакуирован на специализированную стоянку.

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