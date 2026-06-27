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НовостиОбщество27 июня 2026 7:30

Массированные ночные рейды ГАИ проводятся в Ставрополе

За третьи сутки автоинспекторы пресекли 196 нарушений правил дорожного движения
Татьяна ГУЩИНА
На ночных улицах Ставрополя проводятся массированные ночные рейды ГАИ

На ночных улицах Ставрополя проводятся массированные ночные рейды ГАИ

Фото: Алексей ФОКИН.

На территории города Ставрополя продолжаются масштабные ночные профилактические рейды Госавтоинспекции. Задействованы дополнительные наряды ДПС подразделений ГАИ края. Особое внимание полицейские уделяют соблюдению режима тишины и покоя граждан в ночное время суток.

Только за минувшие вечер и ночь автоинспекторами пресечено 196 правонарушений. Так, на ночных улицах Ставрополя были задержаны и отстранены от управления пять водителей с признаками алкогольного и наркотического опьянения, три водителя, не имеющих, либо лишенных водительских прав. Три водителя задержаны и доставлены в территориальные отделы МВД города, в том числе за невыполнение законных требований сотрудников полиции. В транспортом потоке выявлены семь автомобилей без регистрационных знаков.

Привлечены к административной ответственности 12 водителей, имеющих задолженности по штрафам за нарушения ПДД.

«Особое внимание в ходе рейдов уделялось техническому состоянию транспорта. На 108 автомобилях полицейскими обнаружена тонировочная пленка, светопропускание которой не соответствует требованиям технического регламента. Растонированы на месте», – говорится в сообщении пресс-службы ГАИ края.

Помимо этого, зафиксировано 30 фактов нарушений правил применения ремней безопасности и требований к перевозке детей-пассажиров.

В отношении четырех водителей составлены административные материалы за наличие технических неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена, а также составлены два протокола за превышение допустимого уровня шума выхлопных систем автомобилей. Транспорт эвакуирован на специализированную стоянку.

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