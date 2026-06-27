Штормовое предупреждение продлили до 29 июня на Ставрополье и республиках СКФО

В Ставропольском крае, КБР и КЧР ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае продлили штормовое предупреждение до 29 июня. Об этом сообщает региональное управление МЧС в субботу, 27 июня.

«По данным Ставропольского Гидрометцентра, до конца суток 27 июня, в течение суток 28 июня, ночью и утром 29 июня местами в Ставропольском крае ожидается: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

В крае, по данным спасателей, продолжает действовать экстренное предупреждение. Неблагоприятный прогноз сохраняется до 29 июня.

Между тем, такая же ситуация и в соседних территориях. Сильные дожди с ветром до 25 метров в секунду и грозой прогнозируют синоптики в Кабардино-Балкарии в ближайшие дни, сообщили в региональном управлении МЧС.

Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике также напоминает жителям и гостям региона о необходимости соблюдения основных правил безопасности в этот опасный период.

В Северной Осетии из-за сильных дождей, ливня, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с возможен подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок.

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