Четвертые сутки спасатели и добровольцы ищут пропавшую девочку на Ставрополье

Общая протяженность акватории, подлежащей обследованию, составляет около 10 километров. Фото: МЧС СК

Четвертые сутки спасатели и добровольцы обследуют реку Подкумок в поисках пропавшей девочки. Как рассказали в пресс-службе МЧС Ставропольского края, сегодня поисковые работы продолжаются на участке от улицы Никольской в Ессентуках до улицы Огородной в Пятигорске. «Общая протяженность акватории, подлежащей обследованию, составляет около 10 километров», – говорится в сообщении.

Также группировкой из города Пятигорска определен район поиска в границах устья реки Подкумок. Для повышения эффективности работ данный участок планируется разделить на пять секторов, а также организовать наблюдательные посты для мониторинга прибрежной зоны.

В поисково-спасательных работах задействованы сотрудники Главного управления МЧС по Ставропольскому краю, спасатели, волонтеры, а также местные жители Ессентуков и станицы Ессентукской. К поискам присоединились добровольцы из соседних регионов – Кабардино-Балкарии и Ингушетии. На месте работают более 50 человек.

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