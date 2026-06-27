Ветераны МЧС Северного Кавказа обменялись опытом во время сборов на Ставрополье

Кульминацией сбора стало посещение мемориала авиаторам МЧС России. Фото: ГУ МЧС

В Ставропольском крае прошел двухдневный сбор руководителей ветеранских организаций МЧС России, в котором приняли участие представители всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Мероприятие состоялось в поселке Иноземцево и собрало опытных пожарных и спасателей, посвятивших свою жизнь этой важной профессии.

Сбором руководил председатель межрегионального координационного совета ветеранов МЧС в СКФО, генерал-полковник внутренней службы Николай Литюк. В числе почетных гостей были глава ПАСС СК Владимир Воронин и председатель совета ветеранов Пятигорска Николай Лега.

В течение двух дней участники почтили память погибших коллег минутой молчания, а затем провели круглый стол, на котором подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года, обсудили актуальные проблемы и наметили планы на оставшуюся часть года. Официальная часть мероприятия сменилась экскурсией в Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд и прогулкой по Пятигорску.

Генерал-майор Николай Басов, представляющий Главное управление МЧС по Ставропольскому краю, подчеркнул важность сохранения преемственности поколений и вручил ветеранам благодарности за их активную общественную деятельность.

Кульминацией сбора стало посещение мемориала авиаторам МЧС России — уникального памятника, открытого в 2022 году. Ветераны возложили цветы к монументу и сделали памятный снимок, что стало символом их уважения к памяти тех, кто отдал свою жизнь за безопасность россиян.

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