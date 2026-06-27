Серебряную монету номиналом в три рубля выпустят к 250-летию Ставрополя

Номинал изделия составит три рубля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В честь предстоящего 250-летнего юбилея краевого центра Банк России выпустит памятную монету из серебра. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте регулятора, её чеканка запланирована на 2027 год.

Номинал изделия составит три рубля. Монета войдёт в нумизматическую серию «Города», будет изготовлена из серебра 925-й пробы в качестве «пруф» и выйдет ограниченным тиражом в три тысячи экземпляров.

Между тем, ранее сообщалось, что 2027 год на Ставрополье посвящён Году исторического наследия. Губернатор Владимир Владимиров дал поручение правительству региона разработать программу праздничных событий, приуроченных к юбилею столицы края. Кроме того, по инициативе главы Ставрополья жителям было предложено выбрать эскизы будущих почтовых марок, которые также увидят свет в 2027 году.

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