На Ставрополье выросло число высокобалльников на ЕГЭ по биологии и информатике

Экзаменационная комиссия Ставропольского края официально объявила итоги Единого государственного экзамена Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольские выпускники в этом году показали рекордные результаты на ЕГЭ по биологии, географии и информатике. Экзаменационная комиссия Ставропольского края официально объявила итоги Единого государственного экзамена по этим предметам. Испытания состоялись 15, 18 и 19 июня.

Как сообщает региональное министерство образования, в этом году наблюдается существенный рост числа высокобалльников. Количество выпускников, набравших более 80 баллов по биологии, увеличилось почти вдвое: с 200 человек в прошлом году до 398 в текущем. По информатике число таких учеников также выросло – со 151 до 189.

Максимальные результаты по сто баллов показали: пять выпускников по биологии; два выпускника по географии; и два выпускника по информатике.

Отдельно отмечается достижение учеников, набравших суммарно 200 баллов по двум предметам. Такие выдающиеся результаты продемонстрировали выпускники из Предгорного , Будённовского, Красногвардейского и Шпаковского муниципальных округов и города Ставрополя.

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