На Ставрополье ведут противопожарную опашку территорий

Опашка снижает риски распространения огня. Фото: соцсети главы округа.

В Минераловодском округе Ставропольского края для предотвращения пожаров ведется опашка земель. Аграрии создают минерализованные полосы — вспаханные участки грунта, которые при возгорании сухой растительности препятствуют стремительному распространению огня.

Как сообщил своим подписчикам в соцсетях глава округа Максим Гаранжа, такие меры снижают вероятность ЧП, однако обеспечить полную безопасность можно только совместными усилиями. Он призвал жителей воздержаться от сжигания травы и незамедлительно информировать экстренные службы о любых возгораниях.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье осудили поджигателя полей в Андроповском районе. Он соорудил из лупы, арматуры и бензина устройство для того, чтобы уничтожить два пшеничных поля.

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