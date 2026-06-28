Гран-при на международном конкурсе взял детский ансамбль из Кисловодска

Кисловодские танцоры успешно выступили на новом уровне. Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

На днях завершился международный фестиваль-конкурс сценического искусства «Яркая жемчужина». Показать свои таланты приехали свыше 350 участников из Армении, Буденновска, Владикавказа, Георгиевска, Ессентуков, Сочи.

Гран-при взял кисловодский ансамбль «Манушак» под руководством Аллы Папиян и Мариам Мартиросян. Также коллектив стал лауреатом I и II степени.

«Для нашего города – это еще один высокий результат и еще одно подтверждение того, что наши коллективы готовы уверенно выступать не только на краевом и всероссийском, но и на международном уровне. Желаю новых сильных выступлений, вдохновения и дальнейших побед!», – написал в своих официальных социальных сетях глава города-курорта Евгений Моисеев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала, что спортсмены из Ставрополя завоевали четыре медали на соревнованиях в Сочи по прыжкам на батуте.