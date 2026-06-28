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НовостиПроисшествия28 июня 2026 10:53

Водитель с 32-летним стажем погиб после удара об дерево на Ставрополье

Находившегося в салоне ребенка спасло детское кресло
Анна ЕГОРОВА
От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Фото: Госавтоинспекция СК

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Фото: Госавтоинспекция СК

ДТП на улице Шоссейной села Новая Жизнь Буденновского округа Ставрополья унесло жизнь 54-летнего водителя. Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, он вез на «Ладе Гранта» 44-летнюю женщину и пятилетнего мальчика.

У мужчины был большой стаж вождения – 32 года. Злостным нарушителем правил дорожного движения его тоже не назвать. За последние два года он всего два раза привлекался к административной ответственности. Но от ошибок не застрахован никто.

Владелец легковушки не справился с управлением, после чего машина выехала на обочину и врезалась в дерево.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Его пассажиров госпитализировали в больницу Буденновска.

«Отметим, что тяжесть травм у ребенка снизилась за счет применения детского удерживающегося устройства – автокресла», – добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.