Водитель с 32-летним стажем погиб после удара об дерево на Ставрополье

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Фото: Госавтоинспекция СК

ДТП на улице Шоссейной села Новая Жизнь Буденновского округа Ставрополья унесло жизнь 54-летнего водителя. Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, он вез на «Ладе Гранта» 44-летнюю женщину и пятилетнего мальчика.

У мужчины был большой стаж вождения – 32 года. Злостным нарушителем правил дорожного движения его тоже не назвать. За последние два года он всего два раза привлекался к административной ответственности. Но от ошибок не застрахован никто.

Владелец легковушки не справился с управлением, после чего машина выехала на обочину и врезалась в дерево.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Его пассажиров госпитализировали в больницу Буденновска.

«Отметим, что тяжесть травм у ребенка снизилась за счет применения детского удерживающегося устройства – автокресла», – добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставрополья.