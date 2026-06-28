«Никто не сидит сложа руки»: что известно о поисках пропавшей в Ессентуках девочки

Поиски продолжаются пятые сутки. Фото: ГУ МЧС по СК

В МЧС Ставрополья рассказали, как проходят поиски 17-летней девочки, которая еще 24 июня пропала на реке Подкумок. По состоянию на 28 число, работы велись в двух направлениях.

«В Ессентуках обследована прибрежная полоса протяженностью 8 километров от моста по улице Никольской до улицы Александра Карпова в Пятигорске. Сейчас поиски в данном районе приостановлены», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по СК.

В Георгиевске поиски продолжаются. Там спасатели прочесывают береговую линию реки. К ним присоединились волонтеры и добровольцы.

«Задействованы все имеющиеся силы и средства, никто не сидит сложа руки. Но напоминаем: проводить поиски самостоятельно неподготовленным людям опасно!», – написал в соцсетях глава города-курорта Ессентуки Владимир Крутников.