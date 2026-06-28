Губернатор Ставрополья пообещал выполнить поставленные президентом РФ задачи

Делегатов на всероссийский съезд край выбрал в начале июня. Фото: пресс-служба ставропольского отделения «Единой России»

В Москве 28 июня прошел XXIII Съезд «Единой России». Ставропольский край был представлен большой делегацией – ее состав определили еще в десятых числах июня во время очередного заседания регионального отделения партии.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров записал видеообращение со съезда:

«Задачи и цели, которых партия должна достичь для поддержания развития страны и ее победы, определяются здесь. Ключевой момент – обращение к участникам мероприятия президента России Владимира Путина. Задачи, поставленные главой государства, выполним. Победа будет за нами!».

Ранее глава Ставрополья попал в трогательную ситуацию – он сумел успокоить малышку, которая плакала весь полет.