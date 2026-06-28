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НовостиОбщество28 июня 2026 14:53

Работодатели Ставрополья стали чаще скрывать несчастные случаи на производстве

Отдельные компании допускают нарушения Трудового кодекса на постоянной основе
Анна ЕГОРОВА
Некоторые работодатели регулярно нарушают права подчиненных

Некоторые работодатели регулярно нарушают права подчиненных

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольская трудовая инспекция подвела предварительные итоги первых шести месяцев 2026 года по травматизму на производстве.

Как отметила руководитель ведомства Людмила Хохрякова, в целом уровень травматизма остался на таком же уровне, как в 2025 году, но наблюдается рост несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Еще одна тенденция – увеличение дополнительных расследований ЧП:

«Это говорит о сокрытии подобных фактов и уклонении работодателей от исполнения своих непосредственных обязанностей по обеспечению безопасных условий труда работников и проведения расследований несчастных случаев. Отдельные хозяйствующие субъекты допускают нарушения Трудового кодекса на постоянной основе. Как следствие – причинение вреда жизни и здоровью работников».

Глава краевой трудинспекции подчеркнула, что всем работодателям необходимо обратить внимание на проведение регулярных медосмотров и на предоставление обязательных отпусков, а также строго следить за переработками, особенно на вредных и опасных производствах.