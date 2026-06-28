Работодатели Ставрополья стали чаще скрывать несчастные случаи на производстве

Некоторые работодатели регулярно нарушают права подчиненных Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставропольская трудовая инспекция подвела предварительные итоги первых шести месяцев 2026 года по травматизму на производстве.

Как отметила руководитель ведомства Людмила Хохрякова, в целом уровень травматизма остался на таком же уровне, как в 2025 году, но наблюдается рост несчастных случаев с тяжелыми последствиями. Еще одна тенденция – увеличение дополнительных расследований ЧП:

«Это говорит о сокрытии подобных фактов и уклонении работодателей от исполнения своих непосредственных обязанностей по обеспечению безопасных условий труда работников и проведения расследований несчастных случаев. Отдельные хозяйствующие субъекты допускают нарушения Трудового кодекса на постоянной основе. Как следствие – причинение вреда жизни и здоровью работников».

Глава краевой трудинспекции подчеркнула, что всем работодателям необходимо обратить внимание на проведение регулярных медосмотров и на предоставление обязательных отпусков, а также строго следить за переработками, особенно на вредных и опасных производствах.