Саранча внешне похожа на кузнечика Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На юге России сложилась напряженная ситуация из-за массового нашествия саранчи. Она атаковала Калмыкию (вредители обнаружены на 350 тыс. га, на 57 тыс. их численность превысила критическую отметку) и Ростовскую область (там насекомых находят не только в полях, но и рядом с населенными пунктами). Люди жалуются, что саранча шевелится под ногами живым ковром. Теперь она добралась до Дагестана.

В регионе прошел настоящий «дождь» из этих опасных насекомых. Под него, в частности, попали проезжавшие по трассе между калмыцким поселком Артезиан и селом Кочубей Тарумовского района Дагестана водители.

«Закрыли окна, а через минуту как началось!» – поделился один из них.

Нашествие саранчи сняли в Тарумовском районе Дагестана Видео: соцсети

О том, что республике угрожает саранча, говорили еще в мае 2026 года. Тогда правительство Дагестана выделило почти 30 миллионов рублей на борьбу с вредителями и сформировало штаб, координирующий взаимодействие с районными властями и другими службами в данном вопросе.

Примерно в это же время проснулась саранча и на Ставрополье.

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