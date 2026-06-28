Дизайнеров из Ставрополя пригласили на VII Московскую неделю моды

Участники мероприятия – российский и зарубежные авторы. Фото: Московская неделя моды

С 26 сентября по 1 октября 2026 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в седьмой раз пройдет Московская неделя моды. В программе – показ коллекций отечественных и зарубежных дизайнеров, брендов одежды, обуви и аксессуаров. Помимо этого состоится маркет локальных брендов, шоурум, лекторий и фестиваль связанных с модой короткометражных фильмов World Fashion Shorts.

Как уточнили в администрации Ставрополя, местных дизайнеров также приглашают присоединиться к мероприятию. Для этого необходимо подать заявку через официальный сайт Недели моды не позднее 12 июля. Те, кто пройдет конкурсный отбор, продемонстрируют свои работы на бесплатной основе.

Цель Московской недели моды – поддержать локальные бренды, дать авторам возможность развиваться, находить партнеров, расширять профессиональные контакты. В прошлые сезоны проект объединил около тысячи участников.