Беспилотную опасность объявили на Ставрополье ночью 28 июня

Режим беспилотной опасности начал действовать поздно вечером Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 11 часов вечера 28 июня 2026 года на Ставрополье объявили о начале действия режима беспилотной опасности. Соответствующую информацию разместил губернатор края.

«Уважаемые земляки! На территории региона объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. Если вам понадобиться помощь, обращайтесь по единому телефону экстренных служб 112», – проинформировал Владимир Владимиров.

Также ставропольцев предупредили, что возможно снижение скорости интернета.

Памятка МЧС, как действовать во время подобных режимов, размещена по ссылке.

По информации Министерства обороны России, за прошедший день в период с 8 утра до 20:00 дежурные средствами ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 10 субъектов РФ, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольская прокуратура выявила нарушения при запуске беспилотных летательных аппаратов и потребовала устранить все зафиксированные проблемы.