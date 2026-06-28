40 ракет для остановки града использовали на Ставрополье за день

Активное воздействие на градовый процесс длилось пять часов

Ставропольская военизированная служба Росгидромета сообщила о применении 40 ракет «Алазань-6»:

«По данным визуальных наблюдений личным составом пунктов воздействия выпадение града не отмечалось. По сведениям, полученным от радиолокационных систем, выпадение твердых осадков на защищаемой территории отмечалось в Кочубеевском округе. Возможно, они достигли поверхности земли в соседних территориях: Александровском, Андроповском, Благодарненском, Буденновском, Ипатовском, Новоселицком, Петровском, Туркменском и Шпаковском округах, в Карачаево-Черкесии и на Кубани».

В ведомстве добавили, что активное воздействие на многоячейковый неупорядоченный градовый процесс средней мощности происходило 26 июня 2026 года с 12:55 до 18:08 по московскому времени.

Результаты проведенной работы уточняются.

Тем временем, жителей Ставрополья предупредили о затяжных грозовых ливнях с градом в ближайшие дни.