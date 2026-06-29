В Ставропольском крае вновь объявили беспилотную опасность 29 июня

На территории Ставропольского края снова объявлена беспилотная опасность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На территории Ставрополья объявили беспилотную опасность. Около 8 часов утра 29 июня 2026 года в крае начал действовать особый режим. Соответствующую информацию у себя в соцсетях разместил губернатор края.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб “112”», – информирует Владимир Владимиров.

Памятка МЧС, как действовать во время подобных режимов, размещена по ссылке.

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