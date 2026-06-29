Более 50 новых лифтов установят в многоэтажках Ставрополя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До конца года по программе капитального ремонта в многоквартирных домах Ставрополя заменят 51 лифт. Новые подъемники появятся в 20 многоквартирных домах. В 11 из них подрядчики уже приступили к работам, а для остальных объектов сейчас выбирают исполнителей и закупают необходимое оборудование.

Лифты установят в домах на улицах Бруснева, Комсомольской, Ленина, Льва Толстого, Мира, Октябрьской, Пирогова, Пушкина, Серова, Фроленко и Чехова.

«В этом году в 20 МКД города заменим 51 лифт. В 11 домах к работам уже приступили, на остальных объектах определяются подрядные организации и идет закупка оборудования», – рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Завершить замену оборудования планируют до конца года. Жителей заранее предупредят о проведении работ, а в подъездах и на фасадах разместят информационные таблички со сроками ремонта. В эксплуатацию новые лифты введут только после получения положительного заключения управляющих компаний. Всего с 2014 года, за время действия программы, в Ставрополе уже заменили 463 лифта в 159 МКД.

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