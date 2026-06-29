Саперы из Осетии победили в конкурсе по разминированию в Зеленокумске. Фото: управление Росгвардии по Северному Кавказу

В Зеленокумске завершился первый этап конкурса профессионального мастерства групп разминирования Росгвардии. Участие приняли более 50 специалистов инженерной службы из разных регионов, которые прошли отбор в своих соединениях и территориальных управлениях. Лучшими стали саперы из Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского управления ведомства.

Соревнования длились несколько дней. Росгвардейцы демонстрировали навыки работы с взрывоопасными предметами и умение действовать в условиях, максимально приближенных к боевым.

«По итогам в командном зачете первое место заняли представители владикавказского соединения и управления Росгвардии по республике Северная Осетия-Алания», – рассказали в пресс-службе.

Второе место заняли саперы из махачкалинского соединения и взрывотехники управления Росгвардии по Ставропольскому краю. Третье место разделили сборные Центра специального назначения Северо-Кавказского округа и управления Росгвардии по Дагестану.

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