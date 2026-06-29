Тракторист без прав устроил ДТП с легковушкой на Ставрополье. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Кировском округе Ставрополья водитель трактора без водительского удостоверения спровоцировал ДТП, в котором пострадал молодой автомобилист. Авария произошла днем 28 июня в станице Советской.

Около 13:15 38-летний мужчина за рулем трактора МТЗ-82 выезжал на перекресток неравнозначных дорог и не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2107. За рулем легковушки находился 21-летний местный житель. После столкновения водитель автомобиля получил травмы. Пострадавшего доставили в районную больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Во время оформления происшествия автоинспекторы установили, что тракторист не имеет водительского удостоверения соответствующей категории. При этом злостным нарушителем правил дорожного движения он не является, а освидетельствование показало, что в момент аварии мужчина был трезв.

«Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка», – сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

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