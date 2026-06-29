На Ставрополье начался резервный период сдачи ОГЭ

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ставропольском крае начался резервный период сдачи ОГЭ. Он будет длится с 29 июня по 6 июля. Резервные дни предусмотрены для выпускников, кто не смог сдать экзамены по уважительным причинам, либо получил неудовлетворительную оценку.
«Контрольные измерительные материалы полностью аналогичны по структуре и уровню сложности тем, что предлагаются в основной период», – пояснили в министерстве образования Ставрополья
Установлены резервные дни по следующим предметам:
29 июня – по математике;
2 июля – по русскому языку;
3 и 6 июля – по всем учебным предметам (за исключением русского языка и математики).
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