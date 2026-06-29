Ложные СМС об авиационной опасности получили жители Ставрополья Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ставрополя и нескольких округов края получили СМС с предупреждением об авиационной опасности, хотя такой режим в регионе не вводился. Причину массовой рассылки объяснили в ПАСС Ставропольского края.

По данным службы, сообщения поступали абонентам одного из операторов сотовой связи с 28 по 29 июня. Они предназначались для жителей муниципалитета Краснодарского края, который граничит со Ставропольем, однако из-за технического сбоя были доставлены и в соседний регион.

«В Ставропольском крае в это время режим авиационной опасности не вводился», – пояснили в ведомстве.

Жителям рекомендуют получать информацию только из официальных источников. Для этого можно установить бесплатное приложение МЧС России и включить push-уведомления. Также оперативные сообщения публикуются в соцсетях губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

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