На Ставрополье лечение рассеянного склероза по ОМС оплатили на 10 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ставропольского края с диагнозом «рассеянный склероз» могут бесплатно получить лечение, диагностику и реабилитацию по полису ОМС. За первые месяцы 2026 года на эти цели уже направили более 10 млн рублей.

Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, при котором иммунная система повреждает миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга. Болезнь может проявляться слабостью и онемением конечностей, нарушением координации, ухудшением зрения, быстрой утомляемостью, проблемами с памятью и мочеиспусканием. Чаще всего диагноз ставят людям в возрасте от 20 до 40 лет, преимущественно женщинам.

Ежегодно в регионе выявляют около 200 новых случаев заболевания. В 2025 году диагноз впервые поставили 200 пациентам, а с начала 2026 года – уже 54. Сейчас на диспансерном учете находятся 211 жителей края.

В прошлом году на лечение пациентов с рассеянным склерозом из бюджета ТФОМС направили 34 млн рублей – было оплачено 814 случаев оказания медицинской помощи. В этом году уже профинансировано 254 случая лечения на общую сумму 10,1 млн рублей.

«Пациенты с рассеянным склерозом нуждаются в постоянной медицинской поддержке. Благодаря финансированию из средств ОМС жители Ставропольского края получают доступ к современным методам лечения и реабилитации», – рассказали в Территориальном фонде ОМС Ставропольского края.

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