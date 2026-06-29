На Ставрополье остановили опасный градовый процесс с помощью 40 ракет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье специалисты Росгидромета провели активное воздействие на градовый процесс, чтобы защитить сельхозугодья и населенные пункты от возможного выпадения крупного града. За один день по облакам выпустили 40 противоградовых ракет.

26 июня для борьбы с опасными облаками использовали ракеты «Алазань-6». Работы велись с 12:55 до 18:08 по московскому времени. Специалисты воздействовали на многоячейковый неупорядоченный градовый процесс средней мощности.

Основная стрельба по облакам проходила в Кочубеевском округе. По данным визуальных наблюдений сотрудников пунктов воздействия, на защищаемой территории выпадения града не зафиксировали.

При этом радиолокационные системы показали, что твердые осадки отмечались в Кочубеевском округе. По оценке специалистов, град также мог достичь поверхности земли в соседних территориях – Александровском, Андроповском, Благодарненском, Буденновском, Ипатовском, Новоселицком, Петровском, Туркменском и Шпаковском округах, а также в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае.

«По данным визуальных наблюдений личным составом пунктов воздействия выпадение града не отмечалось», – сообщили в ставропольской военизированной службе Росгидромета.

Окончательные результаты проведенного воздействия специалисты продолжают уточнять.

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