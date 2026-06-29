Более 50 школ и детских садов отремонтируют на Ставрополье в 2026 году

Фото: соцсети Владимира Владимирова

На Ставрополье планируется капитальный ремонт 44 школ и восьми детских садов в 2026 году. Помимо этого власти обещают привести в порядок 77 километров дорог регионального значения. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров по итогам съезда, где президент обозначил ключевые приоритеты развития страны.

В центре внимания – поддержка семей, экономика, технологический суверенитет и помощь участникам СВО. Также Владимиров поддержал инициативу о закреплении особого статуса учителя.

«Очень важна поддержка Президентом партийной инициативы о закреплении особого статуса учителя. Люди, которые воспитывают новое поколение, формируют будущее России. Они заслуживают особого уважения и поддержки», – пишет губернатор Владимир Владимиров.

Кроме школ и детсадов, в Ставропольском крае продолжается строительство и ввод в эксплуатацию других объектов, предусмотренных программой развития.

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