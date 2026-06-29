Ставрополь вошел в топ городов России по объемам строительства жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ставрополь занял 13 место среди российских городов по объемам жилищного строительства. За 2025 год в краевой столице ввели в эксплуатацию 629 тысяч квадратных метров жилья, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит РИА Новости.

По данным аналитиков, в расчете на одного жителя в Ставрополе построили 1,12 квадратного метра жилья. Обеспеченность населения жильем достигла 28,3 квадратного метра на человека, а доля краевой столицы в общем объеме строительства по региону составила 33,7%.

Лидером рейтинга стал Кызыл с показателем 2,35 квадратного метра жилья на человека. Среди городов Северного Кавказа выше Ставрополя – на четвертом месте – оказался Грозный. В столице Чеченской республики на одного жителя приходится 1,77 квадратных метра. Всего за год в городе ввели в эксплуатацию 708 тысяч квадратных метров нового жилья.

Черкесск занял восьмую строчку. Там ввели 1,21 квадратного метра жилья на одного жителя. Нальчик расположился на 23 месте, Владикавказ – на 26. Самый низкий результат среди столиц регионов Северного Кавказа показала Махачкала, занявшая 52 место. Объем ввода жилья здесь сократился на 18,8% и составил 441 тысячу квадратных метров.

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