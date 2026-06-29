Маршруты №№ 9м, 29м и 55м в Ставрополе возобновят работу в первой половине июля Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Маршруты № 9м, № 29м и № 55м в Ставрополе возобновят работу уже в первой половине июля. Сейчас город завершает оформление необходимых документов с новыми перевозчиками.

Как сообщили в комитете по организации транспортного обслуживания населения, победителей аукционов по всем трем маршрутам определили еще 18 июня. Сейчас завершается подписание муниципальных контрактов.

Следующим этапом станет приемка и осмотр автобусов, которые будут перевозить пассажиров. Проверить весь подвижной состав планируют в первых числах июля. После этого маршруты снова выйдут на линии, но уже по регулируемому тарифу. На них будут работать автобусы малого и среднего класса.

«На каждом из маршрутов будут работать автобусы малого и среднего класса, а также будут размещены терминалы для безналичной оплаты проезда», – сообщили в ведомстве.

О точной дате запуска маршрутов городские власти сообщат дополнительно.

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