Суд вынес приговор участникам картеля с доходом 221 млн рублей на Ставрополье Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Кочубеевском округе Ставропольского края суд вынес приговор четырем предпринимателям, которых признали виновными в картельном сговоре при участии в государственных закупках. По данным следствия, за несколько лет они незаконно заработали более 221 млн рублей.

Схема действовала с 2019 по 2022 год. Один из фигурантов создал организованную группу, в которую вошли его отец, брат и знакомый. Каждый отвечал за свою часть работы: поиск аукционов, подготовку документов, контроль исполнения контрактов и подбор предпринимателей, от имени которых подавались заявки.

Следствие установило, что участники картеля намеренно ограничивали конкуренцию на торгах, отказываясь от участия в пользу подконтрольных компаний. За это время они выиграли 11 государственных контрактов на поставку инертных материалов для строительства и ремонта дорог.

«В результате незаконно был извлечен доход в размере 221 млн рублей. Они признаны виновными по пункту “а” части 2 статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное с использованием своего служебного положения)», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Суд назначил фигурантам от двух до трех лет лишения свободы условно с испытательными сроками, а также запретил им заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов на срок от одного до двух лет.

«Следователем на имущество обвиняемых наложен арест», – добавили в СУ СКР по Ставропольскому краю.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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