В Светлограде на Ставрополье общественники проверили капремонт улицы

Фото: миндор Ставропольского края

Общественники проверили, как проходит капитальный ремонт улицы Октябрьской в Светлограде на Ставрополье. Протяженность участка составляет дороги «Светлоград – Летняя Ставка – Кучерла» около 1,5 километра.

Местные жители совместно с уполномоченными лицами оценили степень готовности, обсудили интересующие вопросы и предложения от местных жителей.

«Для местных жителей качество капитального ремонта этой улицы крайне важно, этой дорогой они пользуются каждый день, поэтому необходимо организовать безопасное передвижение как для водителей, так и для пешеходов. В октябре планируем завершить работы», – рассказали в миндоре Ставропольского края.

В настоящее время рабочие устанавливают водоотводные лотки и бортовые камни. Также планируется устройство слоев основания и покрытия, обочин, обустройство участка техническими средствами организации дорожного движения.

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