За выходные на Ставрополье произошло 12 пожаров Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие выходные в Ставропольском крае чрезвычайных ситуаций не зарегистрировали. При этом подразделения МЧС 12 раз выезжали на тушение пожаров и восемь раз привлекались к ликвидации последствий дорожных аварий.

Всего за два дня произошло восемь техногенных пожаров и четыре возгорания на открытой территории. Одним из самых крупных стало возгорание хозяйственной постройки площадью 150 квадратных метров в селе Солуно-Дмитриевском. На месте работали пять пожарных и две единицы техники.

Еще один серьезный пожар произошел в Пятигорске на улице Фрунзе. Там загорелись хозяйственная постройка и навес общей площадью 100 квадратных метров. Огонь тушили восемь специалистов с использованием двух единиц техники.

Самым сложным оказался пожар в многоквартирном доме на улице Тухачевского в Ставрополе. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Из дома эвакуировали четырех человек, еще четверых спасли. Один человек получил травмы. На месте работали 26 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

«Произошло 14 ДТП, на восемь из которых привлекались специалисты МЧС Ставрополья», – сообщили в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

На водоемах края происшествий не зафиксировано.

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