Жительницу Ставрополья обязали оплатить тушение устроенного ею пожара Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье суд обязал жительницу Новоалександровского округа возместить расходы на тушение пожара, который произошел по ее вине. Иск в суд подала прокуратура.

Проверка показала, что летом 2023 года женщина нарушила требования пожарной безопасности на сельскохозяйственном поле. В результате загорелась стерня, а для ликвидации возгорания пришлось привлекать подразделения краевого МЧС.

После проверки прокуратура потребовала взыскать с виновницы денежные средства, затраченные на тушение пожара. Суд поддержал требования надзорного ведомства. Теперь женщине предстоит компенсировать понесенные государством расходы. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

«Напоминаем, что выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков запрещено на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов», – добавили в прокуратуре Ставрополья.

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