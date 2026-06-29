Победитель «Голос. Дети» стал звездой снятого на Ставрополье фильма. Фото: со съемок фильма предоставлено героями публикации

Победитель шоу «Голос. Дети» Мирон Проворов сменил сцену на татами. Юный музыкант сыграл главную роль в фильме «Малыш-каратист», который снимали в Пятигорске и Приэльбрусье, а ради съемок за несколько месяцев освоил боевые искусства.

По словам известного актера и каскадера Романа Курцына, именно Мирона он выбрал на роль своего экранного прототипа, хотя подросток никогда раньше не занимался карате.

«Этот парень три месяца жил у меня дома и я сам готовил его к съемкам. Я был его сенсеем. Он никогда не занимался боевыми искусствами, все что он делает в кино, все трюки выполняет самостоятельно», – рассказал Курцын на премьере фильма в Сочи.

В фильме Мирон играет 12-летнего Сашу, который переезжает из Москвы в Пятигорск, сталкивается с травлей со стороны сверстников и постепенно учится защищать себя. История основана на реальных событиях из детства самого Романа Курцына.

Основную часть трюков в картине выполняли не профессиональные каскадеры, а около 70 детей-спортсменов, акробатов и танцоров. Боевые сцены они репетировали восемь месяцев, прежде чем отправиться на съемки в Пятигорск. После окончания съемок Мирон не бросил тренировки и уже успел защитить желтый пояс по карате.

«Я уверен, что дети и подростки после нашего фильма уберут телефоны и будут заниматься спортом. Наш фильм учит, как выйти из ситуации с буллингом победителем», – рассказал Мирон Проворов.

Съемки проходили в Пятигорске, Приэльбрусье и других локациях Северного Кавказа, а специально для фильма на горе Машук построили настоящее японское додзе.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru