В Ставропольском крае спасли двух девушек на сапбордах

В Ставропольском крае спасли девушек на сапбордах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Двух девушек на сапбордах спасли в Изобильненском округе на Ставрополье. 28 июня они решили покататься на сапбордах по Новотроицкому водохранилищу. Однако самостоятельно вернуться обратно им не удалось из-за сильного ветра, который унес их от берга.

Девушек вовремя заметили другие отдыхающие и вызвали спасателей, которые, прибыв на место, доставили их на берег. Медицинская помощь ставропольчанкам не понадобилась.

«Перед выходом на воду оценивайте обстановку: учитывайте течение, ветер и удаленность от берега. В случае беды звоните по номеру “112”!» – напоминают спасатели ПАСС Ставропольского края.

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