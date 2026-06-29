Первые 250 млн тонн зерна намолотили аграрии Ставрополья

К уборке урожая уже приступили 19 округов края. Фото: соцсети губернатора СК.

В Ставропольском крае аграрии собрали первый урожай зерновых в объеме 250 тысяч тонн. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, на данный момент средняя урожайность зафиксирована на уровне 41,4 центнера с гектара.

Глава края напомнил дителям региона, что уборочная кампания уже набирает темп: к жатве на данный момент подключились 19 округов, а убрано около 60 тысяч гектаров, что составляет первые три процента от запланированного объема.

Кампания стартовала на прошлой неделе. Согласно данным краевого Минсельхоза, в этом сезоне хозяйствам предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) с площади 2,2 млн гектаров. В структуре посевов доминирует пшеница (1,8 млн га), также предстоит собрать ячмень и горох (по 0,2 млн га каждого).

Несмотря на сложные погодные условия, губернатор заверил, что уборочные работы ведутся в нормальные агротехнологические сроки. У аграриев есть всё необходимое для успешного проведения страды: техника исправна, а запасы топлива полностью покрывают потребности.

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