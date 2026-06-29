Три выпускницы получили по 200 баллов по ЕГЭ в Ставрополе

10 выпускников Ставрополя сдали экзамены на максимальный результат. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В краевом центре объявили итоги ЕГЭ по последним экзаменационным дисциплинам. Ученики смогли ознакомиться с полученными баллами по информатике, физике, обществознанию, географии , биологиии иностранным языкам.

Как сообщил в своих соцсетях мэр Иван Ульянченко, 10 выпускников Ставрополя сдали экзамены на максимальный результат. Кроме того, три выпускницы продемонстрировали выдающиеся знания, набрав по 200 баллов за два предмета: это Ангелина Котова из школы №26 (русский язык и биология) Анастасия Маловичко из школы №7 (химия и биология), и Вероника Аксененко из лицея №35 (русский язык и иностранный язык).

В общей сложности 31 одиннадцатиклассник города получил 100 баллов по различным предметам, а более 500 выпускников преодолели порог в 80 баллов. Теперь школьников ждет следующий этап – поступление в вузы.

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