Участников нападения на Дагестан в 1999 году осудили на 13 и 19 лет колонии

Верховный суд Дагестана вынес всем четверым обвинительный приговор Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Четырех жителей Ставропольского края признали виновными в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Сегодня Верховный суд Дагестана вынес им приговор.

По данным материалов уголовного дела, преступления совершены в августе 1999 года на территории Ботлихского района Дагестана. Террористы, вооруженные автоматами, пулеметами, минометами и гранатометами, под руководством Басаева и Хаттаба ворвались в Ботлихский район республики в 1999 году.

По версии следствия, в июне-июле 1999 года осужденные прошли подготовку в лагере боевиков в Чечне, после чего вступили в банду террористов.

«Подсудимые являлись участниками устойчивой вооруженной группы. Принимали участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации, а также совершили посягательства на жизнь военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте Верховного суда Дагестана.

Каждому из подсудимых суд назначил наказание с учетом тяжести содеянного: от 13 до 19 лет в колонии.

Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru