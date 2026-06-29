Первое радоновое отделение открыли в Кисловодске

Радон — уникальный природный лечебный газ, который уже более века считается золотым стандартом отечественной курортологии. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске на базе одного из санаториев начало работу первое и единственное в городе радоновое отделение. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для лечения используется радон — уникальный природный газ, который уже более ста лет является ключевым элементом российской курортной медицины.

Новое медицинское подразделение предлагает пациентам водные и суховоздушные радоновые ванны. По словам главы города Евгения Моисеева, эти оздоровительные процедуры доступны не только гостям санатория, но и всем желающим, при этом пройти курс лечения можно как в стационарном, так и в амбулаторном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что кисловодский учитель вошел в топ-25 педагогов Ставропольского края. Итоги конкурса подвели 29 июня.

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