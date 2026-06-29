Короткое замыкание на фидерах оставило Железноводск и Предгорье без света

В Железноводске из-за короткого замыкания аварийно отключилось электроснабжение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Масштабное аварийное отключение электроснабжения произошло в Железноводске. Как сообщил в социальных сетях глава города Евгений Бакулин, причиной инцидента стало короткое замыкание сразу на четырёх фидерах напряжением 10 кВ.

В настоящее время на месте ЧП работают несколько ремонтных бригад городских электросетей. Специалисты проводят поиск повреждений, чтобы как можно скорее возобновить подачу электроэнергии потребителям. Из-за отсутствия питания часть базовых станций сотовой связи оказалась обесточена, что может вызвать у горожан временные перебои с мобильной связью и интернетом в отдельных районах курорта.

По прогнозам городских властей, на полное устранение последствий аварии потребуется около четырёх часов. Бакулин попросил отнестись к происшествию с пониманием.

«Ситуация на личном контроле. Как только у меня будут точные данные о сроках – сразу сообщу. Буду информировать вас по мере развития ситуации», – обратился он к своим подписчикам.

Между тем, из-за аварии обесточенными отказались также пять населённых пунктов Предгорного округа. Там проживают в общей сложности более 4100 человек.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru