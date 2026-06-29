За минувшую неделю на Ставрополье от укусов клещей пострадали 267 человек

С начала года в медицинские учреждения региона с жалобами на клещей обратился 3041 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье за последнюю неделю от укусов клещей пострадали 267 человек. Так, по данным регионального Роспотребнадзора, с начала года в медицинские учреждения региона с подобными жалобами обратилось 3041 человек. У двадцати из них был диагностирован клещевой боррелиоз, а у семи — конго-крымская геморрагическая лихорадка.

В ответ на эту ситуацию в крае уже проведены акарицидные обработки на площади более 4845 гектаров. Эти мероприятия охватывают летние оздоровительные учреждения, территории школ и детских садов, а также лесополосы и места отдыха.

Также обработаны против клещей более 250 990 голов крупного рогатого скота и 330 230 голов мелкого рогатого скота. Краевое управление Роспотребнадзора выдало 354 предписания хозяйствующим субъектам для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

С учетом увеличения числа укусов клещей, Роспотребнадзор напоминает о важности индивидуальной защиты: в жаркое время необходимо использование репеллентов, ношение специальной одежды и вакцинация против клещевого вирусного энцефалита. Эти действия, по данным ведомства, являются наиболее эффективными мерами предосторожности. В этом году более 1,2 миллиона человек уже сделали прививку от клещевого энцефалита.

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