На Ставрополье учреждение оштрафовали за трудоустройство экс-налоговика

Возбуждено административное дело по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего госслужащего. Фото: прокуратура Ставропольского края

Организация Предгорного округа на Ставрополье была оштрафована из-за нарушения антикоррупционного законодательства при приёме на работу бывшего чиновника.

В ходе проверки прокуратура края выяснила, что в образовательное учреждение устроился экс-сотрудник налоговой службы. При этом работодатель не выполнил обязательное требование закона – не направил уведомление о приёме на работу бывшего госслужащего в его прежнее место службы, то есть в налоговую инспекцию.

В связи с выявленным нарушением прокурор возбудил административное дело. По результатам его рассмотрения должностное лицо организации признали виновным и назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ставрополье оштрафовали нефтегазовую компанию за работу без разрешения. Предприятие выплатило 200 тысяч рублей после проверки прокуратуры.

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