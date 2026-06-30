Прием заявок на субсидии для СНТ Ставрополя завершается 8 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У дачных товариществ Ставрополя остается чуть больше недели, чтобы подать заявку на получение муниципальной субсидии на развитие инфраструктуры. Документы принимают до 8 июля, а победители смогут компенсировать до половины стоимости своих проектов.

Поддержка распространяется на строительство и модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения, дорог, а также электрических и газовых сетей. Максимальный размер финансирования составляет 50% от общей стоимости проекта.

Один из победителей нынешнего конкурса уже приступил к реализации своего проекта.

«В этом году СНТ "Грушовое", чей проект получил поддержку по итогам очередного конкурса, уже приступило к строительству новой линии электроснабжения, а в прошлом году субсидия помогла реализовать еще пять объектов. Документы принимаются в системе "Электронный бюджет"», – сообщил мэр города Иван Ульянченко.

Отбор участников проводит комитет городского хозяйства администрации Ставрополя. Дополнительную информацию можно получить в профильном комитете по телефону 35-26-44 или по электронной почте.

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