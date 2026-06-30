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НовостиОбщество30 июня 2026 5:46

Прокуратура взяла на контроль массовые отключения света на КМВ

Надзорное ведомство следит за восстановлением электроснабжения после аварии
Ева ТКАЧЕНКО
Прокуратура взяла на контроль отключение света на КМВ

Прокуратура взяла на контроль отключение света на КМВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ставропольского края контролирует ситуацию с массовым аварийным отключением электроэнергии, которое произошло вечером 29 июня в Железноводске и нескольких населенных пунктах Предгорного округа.

После этого надзорное ведомство организовало контроль за восстановительными работами и соблюдением прав жителей. В прокуратуре сообщили, что особое внимание уделяют обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии на объекты социальной инфраструктуры, где отключения могут привести к наиболее серьезным последствиям.

Сейчас аварийные службы продолжают восстановительные работы.

«Ход аварийно-восстановительных работ контролируется надзорным ведомством», – добавили в прокуратуре Ставрополья.

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