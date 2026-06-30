Прокуратура взяла на контроль массовые отключения света на КМВ

Прокуратура взяла на контроль отключение света на КМВ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ставропольского края контролирует ситуацию с массовым аварийным отключением электроэнергии, которое произошло вечером 29 июня в Железноводске и нескольких населенных пунктах Предгорного округа.

После этого надзорное ведомство организовало контроль за восстановительными работами и соблюдением прав жителей. В прокуратуре сообщили, что особое внимание уделяют обеспечению бесперебойной подачи электроэнергии на объекты социальной инфраструктуры, где отключения могут привести к наиболее серьезным последствиям.

Сейчас аварийные службы продолжают восстановительные работы.

«Ход аварийно-восстановительных работ контролируется надзорным ведомством», – добавили в прокуратуре Ставрополья.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru