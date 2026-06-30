Четыре человека пострадали в ДТП с двумя легковушками на Ставрополье. Фото: Госавтоинспекция СК

В Левокумском округе Ставрополья столкнулись два автомобиля ВАЗ. В аварии пострадали сразу четыре человека, включая обоих водителей. Один из них оказался несовершеннолетним и не имел права управлять автомобилем.

ДТП произошло вечером 29 июня около 21:20 в селе Николо-Александровском. Предварительно, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 нарушил расположение машины на проезжей части, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21099.

За рулем второго автомобиля находился 17-летний подросток. В силу возраста водительского удостоверения он не имеет. В результате столкновения травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров ВАЗ-21074 – мужчины 21 и 27 лет. Всех пострадавших доставили в районную больницу.

«Автоинспекторами установлено, что водитель ВАЗ-21074 ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. У него взят забор биологической жидкости на установление состояния опьянения», – сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Несовершеннолетнего водителя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Ему грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Кроме того, полицейские дадут правовую оценку действиям родителей, которые допустили подростка к управлению автомобилем.

Все обстоятельства аварии продолжают устанавливать.

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