Энергосистему Михайловска на Ставрополье модернизируют к 2028 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Михайловске на Ставрополье начали реализацию программы по модернизации электросетей. Основной акцент сделают на районе Гармония, который остается самой быстрорастущей частью города и испытывает повышенную нагрузку на энергосистему.

О работах сообщил губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, модернизация рассчитана до 2028 года и должна решить проблемы с перебоями электроснабжения, на которые жители неоднократно жаловались во время прямых линий и в обращениях.

«Выполнение этой программы позволит сделать энергоснабжение в городе более стабильным и устранит причины многих проблем со светом, которые не раз жители поднимали на прямых линиях и в других обращениях», – пояснил Владимиров.

Уже в этом году энергетики планируют заменить все полимерные гирлянды изоляторов на воздушных линиях электропередачи. В 2027 году предусмотрена установка оборудования, которое позволит автоматически определять и локализовать поврежденные участки сети.

Кроме того, для района Гармония создадут резервные источники электроснабжения. Сейчас специалисты проектируют новую резервную линию электропередачи.

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