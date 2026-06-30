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НовостиОбщество30 июня 2026 6:47

На Ставрополье определили подрядчика для капремонта семи многоквартирных домов

На работы выделено более 40 млн рублей
Виктория КУЗНЕЦОВА
На Ставрополье определили подрядчика для капремонта семи многоквартирных домов

На Ставрополье определили подрядчика для капремонта семи многоквартирных домов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае определили подрядчика для капитального ремонта семи многоквартирных домов. Объекты расположены в Курсавке, Пятигорске и Минеральных Водах. Компании, выигравшей аукцион, выделят 40,8 млн рублей на ремонт.

«Капремонт позволяет решить эти проблемы комплексно. Он не ограничивается устранением отдельных дефектов, а продлевает срок службы зданий, сохраняя их для следующих десятилетий эксплуатации», – рассказали в краевом фонде капремонта.

В рамках проекта планируют обновить 12 ключевых элементов зданий: фасады, подвальные помещения, фундамент, а также инженерные системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

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