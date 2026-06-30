На Ставрополье определили подрядчика для капремонта семи многоквартирных домов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае определили подрядчика для капитального ремонта семи многоквартирных домов. Объекты расположены в Курсавке, Пятигорске и Минеральных Водах. Компании, выигравшей аукцион, выделят 40,8 млн рублей на ремонт.

«Капремонт позволяет решить эти проблемы комплексно. Он не ограничивается устранением отдельных дефектов, а продлевает срок службы зданий, сохраняя их для следующих десятилетий эксплуатации», – рассказали в краевом фонде капремонта.

В рамках проекта планируют обновить 12 ключевых элементов зданий: фасады, подвальные помещения, фундамент, а также инженерные системы электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения.

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