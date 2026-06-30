Почти 180 вечерних ярмарок прошли в Ставрополе за первый год работы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечерние ярмарки в Ставрополе отметили первый год работы. За это время в городе провели 176 торговых событий.

«Расширение графика продовольственных ярмарок дало новые возможности как для покупателей, так и предпринимателей. Каждую неделю на трех точках торговли свои товары представляют несколько десятков производителей края, а всего за год вечерние ярмарки посетили порядка восьми тысяч человек», – рассказал Иван Ульянченко.

За год на площадке по улице Доваторцев, 13 состоялись 92 ярмарки, еще 46 прошли на улице Пригородной, 215/1 и 38 – на улице Доваторцев, 50/1.

Покупатели приобрели около 20 тонн продукции. На прилавках представлены овощи и фрукты, мясная и молочная продукция, рыба, зелень, выпечка, мед, специи, бакалея и другие товары ставропольских производителей.

Сейчас вечерние ярмарки проходят по вторникам и пятницам на улице Доваторцев, 13, а по четвергам – на улицах Пригородной, 215/1 и Доваторцев, 50/1. Торговля начинается в 16:00 и завершается в 20:00. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте администрации Ставрополя.

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