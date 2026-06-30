Более 19,5 тысячи сельских пенсионеров получают доплату на Ставрополье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае более 19,5 тысячи пенсионеров получают дополнительную выплату за длительный стаж работы в сельском хозяйстве. Только с начала 2026 года на эти цели направили свыше 280 млн рублей.

Доплата составляет 25% от фиксированной выплаты страховой пенсии – сейчас это 2396,17 рубля в месяц. Право на нее имеют граждане, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

В стаж засчитывается работа в колхозах, совхозах и других профильных организациях, связанных с растениеводством, животноводством или рыбоводством. В перечень профессий, дающих право на надбавку, входит более 500 специальностей.

Переезд в город уже после назначения выплаты не станет причиной для ее отмены.

«Одно из ключевых условий для назначения доплаты – проживание на селе в момент установления пенсии. Если в дальнейшем пенсионер решит переехать в город, уже назначенная надбавка за сельский стаж за ним полностью сохранится», – рассказали в Отделении СФР по Ставропольскому краю.

В большинстве случаев выплата назначается автоматически вместе со страховой пенсией. Обращаться с заявлением необходимо только тем пенсионерам, которые продолжали работать после выхода на пенсию. После увольнения им нужно подать заявление на перерасчет в клиентскую службу СФР.

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